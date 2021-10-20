Verge: компания Facebook планирует сменить название

Заявление о новом названии для Facebook может быть сделано 28 октября 2021 года Фото: REUTERS

Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название. Об этом сообщает портал Verge со ссылкой на источник.

Как сообщается в статье, Facebook хочет провести ребрендинг, чтобы новое имя компании лучше отражало то, чем она занимается сейчас и планирует заниматься в будущем. Речь идет про построение метавселенной - Facebook ведет разработки, которые позволят ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровые пространства.

Отмечается, что заявление о новом названии для Facebook генеральный директор компании Марк Цукерберг может сделать 28 октября на ежегодной конференции Connect. Однако информация может быть озвучена и ранее.

Как ранее писал сайт kp.ru, американская компания Facebook планирует создать в странах Евросоюза 10 тысяч новых рабочих мест в рамках проекта по разработке метавселенной. Проект рассчитан на пять лет и будет привлекать к работе в основном инженеров.