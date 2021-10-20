Федерация работодателей Украины заявила об энергетической катастрофе в стране

Украинским бизнесменам приходится платить за газ в несколько раз дороже, чем в других странах Фото: REUTERS

Ситуацию на рынках энергетических ресурсов Украины охарактеризовали как катастрофическую в национальной Федерации работодателей страны. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

Бизнес-сообщество Незалежной подчеркнуло, что местным предпринимателям приходится платить за газ в 4-5 раз больше, чем их конкурентам за рубежом.

Федерация работодателей предупреждает, что такая ситуация может привести к крайне негативным экономическим последствиям, в том числе массовым сокращениям работников, закрытиям компаний, уменьшению налоговых поступлений в казну и росту числа трудовых мигрантов.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер России Александр Новак заявил, что желание Украины платить за российский газ значительно большую цены вызывает удивление.

"Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже", - обратил внимание Новак.