Новак удивлен желанием Украины платить за российский газ почти на треть дороже

Александр Новак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Желание Украины платить за российский газ значительно большую цены вызывает удивление, заявил заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Сергей Брилеву на телеканале "Россия-1".

"Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже", - обратил внимание Новак.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин рассказал, что происходит с газом, который хранится в подземных хранилищах на Украине до отправки европейским покупателям. По словам главы государства, Россия наблюдает, что находящийся в этих хранилищах газ откачивается.

Напомним, украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения столкнулись с газовым кризисом перед началом отопительного сезона.