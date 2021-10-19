Лариса Гузеева показала пугающую фотографию из больницы

Лариса Гузеева поблагодарила врачей

Лариса Гузеева в настоящее время восстанавливается после тяжелой болезни. Телеведущая почти месяц провела в Коммунарке в ковидном отделении. Она показала пугающее фотографию.

Лариса Гузеева поблагодарила врачей больницы в Коммунарке. Она разместила снимок, который передает тяжелую атмосферу ковидного отделения. В кадре предстает медик в защитном костюме. "Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке. Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо", - подписала снимок Лариса Андреевна.

Поклонники Гузеевой отметили, что фотография выглядит по-настоящему пугающе. К счастью, 62-летняя телеведущая сейчас находится дома, о чем сообщила лично.

Одной из первых на выписку коллеги отреагировала главная сваха России. "Это меня очень радует. Вся наша команда верит, надеется и ждет Ларису на съемках. Мы же как семья стали, очень переживаем за все, что происходит с членами нашей команды, нашей семьи", - цитирует Розу Сябитову Teleprogramma.pro.

Телеведущая почти месяц провела в Коммунарке в ковидном отделении Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отметим, в больницу Лариса Гузеева попала 26 сентября с жалобами на повышенную температуру и кашель. На момент госпитализации ее легкие почти не были поражены, но болезнь развивалась стремительно. Уже через несколько дней врачи обнаружили более 60% поражения органов дыхания. Артистку лечили дорогим лекарством, которое используется для спасения тяжелобольных пациентов.