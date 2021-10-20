Российские Су-30 сопроводили военные самолеты США над Черным морем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 20 октября, российские средства контроля воздушного пространства засекли над нейтральными водами Черного моря воздушные цели, двигавшиеся к государственной границе России. Для их опознания в воздух были подняты два истребителя Су-30, которые идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В Вооруженных сил США, которые летели в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135.

По информации Национального центра управления обороной РФ, российские истребители сопровождали американские самолеты над акваторией Черного моря до того момента, как они не развернулись от государственной границы России. После этого Су-30 вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения границы американским бомбардировщиком, говорится в сообщении.

Отмечается, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал сайт kp.ru, российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем.