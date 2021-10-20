Самолет Санкт-Петербург - Грозный с неисправностью сел в Шереметьево

Причиной для экстренной посадки послужила поломка в системе кондиционирования Фото: REUTERS

Пассажирский самолет зашел на экстренную посадку в Шереметьево из-за неисправности системы кондиционирования в среду, 20 октября, сообщает ТАСС.

Приземление прошло благополучно. Известно, что воздушное судно направлялось из Санкт-Петербурга в Грозный.

"Самолет Санкт-Петербург - Грозный, экипаж которого доложил о неисправности системы кондиционирования, совершил благополучную посадку в Шереметьево", - уточнил собеседник агентства.

Отметим, что лайнер развернулся над Волгоградской областью и взял курс на Москву. Полет продлился почти три часа.

Как ранее писал сайт kp.ru, пассажирское воздушное судно кувейтской авиакомпании "Джазира" экстренно приземлилось в аэропорту Трабзона, расположенного на северо-востоке Турции в четверг, 7 октября. По информации СМИ, 51 пассажира и членов экипажа эвакуировали в связи с сообщением о взрывном устройстве на борту.