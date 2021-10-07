Самолет совершил экстренную посадку в Турции после сообщений о бомбе

Самолет совершил экстренную посадку в связи с сообщением о бомбе на борту Фото: REUTERS

Пассажирское воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Трабзона, расположенного на северо-востоке Турции в четверг, 7 октября. Об этом сообщает телеканал TRT.

По информации СМИ, 51 пассажира и членов экипажа эвакуировали в связи с сообщением о взрывном устройстве на борту. Багажное отделение проверяют саперы.

Известно, что самолет принадлежит кувейтской авиакомпании "Джазира".

Ранее сайт kp.ru писал, что в мировых соцсетях набирает популярность видео, на котором автомобили объезжают застрявший под мостом авиалайнер с логотипом компании Air India. Ролик появился в Twitter и моментально стал вирусным.

Напомним, восемь человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе. Авиасудно упало на здание, которое находится на ремонте. В доме никто не жил.