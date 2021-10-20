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Происшествия20 октября 2021 11:35

Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Москве, пострадали два человека

Среди пострадавших - несовершеннолетний
Абдулла ШАКИРОВ
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Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Москве, пострадали два человека

Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Москве, пострадали два человека

Фото: Олег ЧИРКОВ

В Москве столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, в результате ДТП пострадали два человека, сообщает очевидцы.

Авария произошла в Южном Бутово на 2-ой Мелитольской улице. В момент столкновения в автобусе находились восемь человек. Один из пострадавших – несовершеннолетний 2014 года рождения – был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом поясничного отдела, второму медицинская помощь была оказана на месте – у него ушиб мягких тканей.

Кроме того, в результате происшествия произошел обрыв линий электропередачи.

Сайт kp.ru, в августе 2021 в Москве произошла массовая авария. На Лужнецкой эстакаде столкнулись пять автомобилей, в том числе КИА, три КамАЗа и автомобиль скорой помощи. В результате дорожного происшствия пострадал один человек - он застрял в одном из мусоровозов.