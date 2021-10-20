Тысяча литров виноградного сока вылилась из резервуара в Бразилии

Настоящий фонтан из сока забил в Бразилии, но ненадолго

Виноградный сок хлынул мощным фонтаном из переполненного резервуара в муниципалитете Кампу-Ларгу в бразильском штате Парана, сообщает местное издание globo.com.

В результате утечки на землю вылилось примерно около одной тысячи литров фруктовой жидкости.

Производитель позднее объяснил, что инцидент произошел во время перекачивания сока из одного резервуара в другой.

Утечку сока оперативно устранили. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Сумма ущерба не называется.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечером, 5 октября, невероятных размеров гейзер забил в Балахнинском районе Нижегородской области. Мощный поток чёрной воды в полутора километрах от посёлка Ляхово в акватории Волги заметили местные жители, они сняли происходящее на видео и выложили в социальные сети.