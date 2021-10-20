Путин не полетит на конференцию ООН по климату, но Россия будет там представлена

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не примет очного участия в 26-й конференции ООН по климату, которая пройдет в Глазго, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что вопросы, которые будут обсуждаться в мероприятии, входят в число важнейших приоритетов политики России, и страна будет на нем представлена. Однако формат участия пока еще не определен.

"Мы должны понять, в каком формате можно будет выступать по видеоконференции, в какой момент и так далее, - уточнил Песков. - Здесь очень много факторов, которые нам предстоит с организаторами обсудить".

Напомним, конференция ООН об изменении климата пройдет с 1 по 12 ноября 2021 года в шотландском городе Глазго.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметив, что сегодня мир находится "на краю бездны", и движется в неправильном направлении.