Белоусов предложил выплачивать пострадавшим от пандемии предприятиям по одному МРОТ на сотрудника

Пострадавшим от пандемии предприятиям предложено выплачивать по одному МРОТ на сотрудника Фото: Мария ЛЕНЦ

Предприятиям малого и среднего бизнеса, понесшим убытки из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, предлагается выплачивать компенсанции в размере одного МРОТ на сотрудника, заявил первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Выплаты субъектам предпринимательства предлагается осуществлять по заявительному принципу в виде грантов с 15 ноября 2021, сообщил вице-премьер. По его словам, потери российской экономики из-за введения ограничительных мер оцениваются в 60 миллиардов рублей.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки.

Отметим, что глава государства уже использовал подобные меры для сдерживания подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так в апреле Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой, объявив майские выходные непрерывными.