Путин призвал регионы при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября 2021

Владимир Путин. Фото: REUTERS

Главы российских регионов с высокой заболеваемостью имеют право установить нерабочие дни досрочно, не дожидаясь 30 октября. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер уточнил, что главам регионов необходимо оценить обстановку, и при необходимости вводите нерабочие меры уже с 23 октября, напомнив, что полномочия у вас есть. Кроме того, Путин заявил, что при необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября.

Напомним, в среду, 20 октября, российский лидер объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Как писал сайт kp.ru, днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни, указав на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал ее предложение, отметив, что такое решение является непростым, но вынужденным и необходимым.