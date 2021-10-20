Путин: вакцина реально снимает риски заболевания коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцина от коронавирусной инфекции реально снимает риски заболевания COVID-19 или риски тяжелых осложнений, угрозы смерти. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что существует только два способа «пройти через этот период»: либо переболеть коронавирусом, либо вакцинироваться, однако, как он отметил, лучше второй вариант.

«Призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идет о жизни и здоровье ваших родных. Я смотрю по своим близким и друзьям. Иногда даже, честно говоря, странно выглядят разговоры. Раньше спрашивал у близких - ты привился? Мне - жду, когда ты привьешься. Сейчас привился, спрашиваю - привился? Нет? Почему? Ну, не знаю», - заявил глава государства.

Напомним, днем ранее, 19 октября, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в структуре госпитализированных выросло число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, основную массу всех заболевших коронавирусом составляют те, кто не вакцинировался от COVID-19.