Спрос на отдых в России на ноябрьские праздники снизился практически на треть

Эксперт заверила, что по сравнению с первой неделей октября, на второй неделе месяца спрос на туры по России упал на 30% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что спрос на отдых в России на ноябрьские праздники снизился почти на треть.

"Тенденция спада спроса на отдых в России наметилась еще в летний период. И все же такой "сюрприз", как введение на пике сезона жестких ограничений на самом популярном внутреннем направлении, в Краснодарском крае, существенно "смазал" итоги сезона", - цитирует Ломидзе "Газета.ru"

Эксперт заверила, что по сравнению с первой неделей октября, на второй неделе месяца спрос на туры по России упал на 30%.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Вице-премьер России Татьяна Голикова попросила российских граждан воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемическую ситуацию в стране на фоне пандемии, передает RT.