Клим Шипенко рассказал, о чем думал во время приземления после полета на МКС

Первый, кого в люке увидел режисер был Владимир Машков Фото: REUTERS

Российский режисер Клим Шипенко в беседе с корреспондентом "Российской газеты" рассказал, о чем думал во время приземления на Землю в корабле "Юрий Гагарин".

"Я волновался, как сняли посадку и спрашивал, как сняли", - пояснил он.

Режисер добавил, что первого, кого он увидел в люке был российский актер Владимир Машков.

Накануне корабль "Юрий Гагарин" ("Союз МС-18") благополучно вернул на Землю из космоса актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко, снимавших на МКС фильм "Вызов", а также космонавта Олега Новицкого.

На космической станции они впервые в мире снимали космическую драму под рабочим названием "Вызов" - историю подвига девушки-хирурга, полетевшей в космос, чтобы провести хирургическую операцию одному из космонавтов. И взлет, и проживание на МКС, и приземление с выходом из капсулы были отсняты и лягут в основу новой картины.