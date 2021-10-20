Сбой в работе Instagram произошел 20 октября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 20 октября, жители многих стран столкнулись со сбоями в работе социальной сети Instagram. Большинство проблем связаны с работой приложения.

Как передает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, более половины пользователей Instagram (52 процента) сообщают о проблемах с работой приложения, около 33 процентов заявляют о сбоях в выгрузке, и еще 16 процент жалуются на проблемы с работой веб-сайта.

Наибольшее количество неполадок стали отмечать жители США, также проблемы в работе Instagram возникают у пользователей из России, Канады, Великобритании, Испании и Италии.

Напомним, несколько дней назад в работе социальной сети также были отмечены неполадки. Сбои в работе Instagram зарегистрированы 15 октября. Тогда большинство пользователей также жаловались на проблемы в работе приложения.