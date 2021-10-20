Саакашвили вернулся в Грузию, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 28 сентября, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в прокуратуре страны.

«28 сентября приблизительно в 23:00 в порт Поти вошло судно под названием «Вильнюс» из Украины, в частности, из порта Черноморск. Из указанного судна, 29 сентября, в 01:04 вышел трейлер с прицепом, загруженный молочной продукцией», - заявил представитель ведомства.

В ведомстве отметили, что нахождение Саакашвили в трайлере подтверждается записями, изъятыми из его телефона.

По данным прокуратуры, экс-президент Грузии вышел из грузовика и пересел во встречавший его легковой автомобиль, на котором приехал в село Тквири Абашского района, откуда на микроавтобусе отправился в Батуми.

Напомним, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии. В отношении экс-президента возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Суд Тбилиси заочно приговорил политика к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того, бывший глава государства проходит по делу об убийстве банкира.