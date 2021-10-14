Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире14 октября 2021 9:27

Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию из-за тоски по родине

Политик утверждает, что страна ему снилась каждую ночь
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Михаил Саакашвили тосковал по родине, находясь на Украине

Михаил Саакашвили тосковал по родине, находясь на Украине

Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил возвращение в страну тем, что его одолевала непреодолимая тоска по родине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами Mtavari Arxi.

"Мне каждую ночь снилась Грузия", - заявил Саакашвили, уточнив, что он долго размышлял над политической необходимостью своего возвращения.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Также он проходит по делу об убийстве банкира.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь срок заключения.