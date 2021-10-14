Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию из-за тоски по родине

Михаил Саакашвили тосковал по родине, находясь на Украине Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил возвращение в страну тем, что его одолевала непреодолимая тоска по родине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами Mtavari Arxi.

"Мне каждую ночь снилась Грузия", - заявил Саакашвили, уточнив, что он долго размышлял над политической необходимостью своего возвращения.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Также он проходит по делу об убийстве банкира.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь срок заключения.