Совбез Украины предложил переименовать Великую Отечественную войну в "советско-немецкую" Фото: REUTERS

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил переименовать Великую Отечественную войну в «советско-немецкую».

Данные термины закреплены в словаре, разработанном Совбезом Украины «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Пользоваться данными терминами рекомендуют властям и дипломатам, а также СМИ. «Великая Отечественная война» расположена в графе «Фейк/клише» в главе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти».

Уточняется, что подобный глоссарий разработан для противодействия «деструктивному информационному влиянию», а также «манипуляциям общественным мнением», которые якобы «внедряются» спецслужбами России для того, чтобы легитимизировать «псевдогосударственные образования на востоке Украины, попытки аннексии Крыма, продвижения пропагандистских стратегий».

Напомним, сегодня, 20 октября, Минкульт Украины внес в «черный список» еще девять российских деятелей культуры.