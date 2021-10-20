Врач-иммунолог оценил опасность от нового штамма коронавируса AY.4.2 Фото: Мария ЛЕНЦ

До недавнего времени самым опасным считался индийский штамм коронавируса «дельта». А недавно в Великобритании и Израиле была найдена мутация «дельты» - AY.4.2, которая на 10-15 процентов заразнее прародителя.

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказывает, что мутации – это естественные процессы эволюции. Человечество пытается выжить себе, вирус – себе.

- Его появление было ожидаемо, - говорит Николай Крючков mk.ru. - Мы видим, что AY.4.2 на 15% заразнее самой «дельты». Но это в разы меньше, чем разница, которая была у дельты с пост-уханьским вариантом.

То есть, можно говорить, что вирус начинает снижать свою заразность. Новые штаммы еще появятся, но они не будут резко превышать показатели предыдущей формы.

Первый уханьский ковид имел индекс контагиозности (это свойство инфекционных болезней передаваться от больных людей здоровым) от 2 до 6. Дельта получил показатель в 8.

Врач полагает, что максимальный предел мутаций – 10-11.

- Нет оснований полагать, что новый вирус вытеснит «дельту». Он хоть пока и считается самой заразной формой, но «дельта» сильнее. С каждой новой мутацией ковиду ему будет сложнее обходить иммунитет и в конечном счете он станет более мягким для популяции, - рассуждает врач.

В свою очередь директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов отметил, что AY.4.2 будет менее заразным и это обусловлено его формой.

- Если судить по тому, что у него есть мутации именно в шиповидном белке, то он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции, - сказал ученый "Известиям".