ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила рассмотрение заявки на одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 20 октября, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«ВОЗ изменила статус рассмотрения заявки российской вакцины «Спутник V», - говорится в сообщении фонда.

Как уточняется, организация подтвердила, что процесс переквалификации российской вакцины от COVID-19 идет в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию. В фонде сообщили, что группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию для проведения всех необходимых проверок и оформления документов для одобрения «Спутника V», «одной из самых безопасных и эффективных вакцин в мире».

Напомним, ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан допустила, что организация одобрит российскую вакцину от коронавируса до конца текущего года. Как она отметила, на сегодняшний день есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими стороны, но Россия заверила, что они будут скоро подписаны, и после этого должна быть запланирована инспекция.