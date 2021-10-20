Байден заявил об обеспокоенности из-за китайских гиперзвуковых ракет

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность из-за гиперзвуковых ракет, которые испытывает Китай. Об этом американский лидер рассказал в ходе общения с журналистами.

Как ранее писал Financial Times, в конце августа созданная в Китае ракета облетела весь земной шар на низкой орбите и сумела остаться незамеченной для мировых систем ПРО. Это обусловлено тем, что гиперзвуковые ракеты намного быстрее и маневреннее обычных - их сложно и заметить, и перехватить.

Джо Байден в среду, 20 октября, посетил военную базу Эндрюс под Вашингтоном, где встретился с журналистами. Трансляцию встречи вел телеканал CNN. Представители прессы спросили главу государства, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет.

"Да", - ответил Байден и не стал давать дополнительных комментариев.

Как ранее писал сайт kp.ru, на предстоящей встрече 21-22 октября министры обороны НАТО оценят возможности российского ракетного и ядерного потенциала, в том числе гиперзвуковые ракеты. Такое заявление в среду, 20 октября, сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.