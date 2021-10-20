В РФПИ прогнозируют уровень вакцинации населения в 60% к концу 2021 года

По мнению Кирилла Дмитриева, штамм "Дельта" показал россиянам, насколько опасен может быть коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал прогноз по уровню вакцинации россиян в ближайшем будущем. По его мнению, через два месяца в стране прививку от коронавирусной инфекции поставят до 60% населения.

"Штамм "Дельта" действительно показал людям, насколько опасен коронавирус и мы не сомневаемся, что уровень вакцинации в России достигнет 60% населения в ближайшие пару месяцев", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

На данный момент в России, после почти года масштабной кампании по вакцинации, уровень полностью привитых людей, по данным международных аналитиков, составляет около 34%.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести с 30 октября по 7 ноября в России нерабочими днями с сохранением зарплаты.