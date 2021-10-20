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Общество20 октября 2021 23:41

В РФПИ прогнозируют уровень вакцинации населения в 60% к концу 2021 года

Сейчас он составляет около 34%, говорят эксперты
Наталья Смирнова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По мнению Кирилла Дмитриева, штамм "Дельта" показал россиянам, насколько опасен может быть коронавирус

По мнению Кирилла Дмитриева, штамм "Дельта" показал россиянам, насколько опасен может быть коронавирус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал прогноз по уровню вакцинации россиян в ближайшем будущем. По его мнению, через два месяца в стране прививку от коронавирусной инфекции поставят до 60% населения.

"Штамм "Дельта" действительно показал людям, насколько опасен коронавирус и мы не сомневаемся, что уровень вакцинации в России достигнет 60% населения в ближайшие пару месяцев", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

На данный момент в России, после почти года масштабной кампании по вакцинации, уровень полностью привитых людей, по данным международных аналитиков, составляет около 34%.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести с 30 октября по 7 ноября в России нерабочими днями с сохранением зарплаты.