Как на самом деле связаны смертность и уровень вакцинации: данные по странам мира

Почти за год масштабной кампании уровень полностью привитых людей у нас в стране по данным международных аналитиков составляет около 34 процентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России вот уже который день держатся стабильно высокие показатели заражения коронавирусом – 34 325 случаев 18 октября. При этом умирает около тысячи человек в сутки. Почти за год масштабной кампании уровень полностью привитых людей у нас в стране по данным международных аналитиков составляет около 34 процентов, при том, что в мире есть страны, которым удалось прийти к показателям и в 95 процентов, и в 80 % и в 70 %. Почему в России движение вперед в этом плане происходит очень медленно? Какие есть возможности для изменения ситуации? Об этом сайт kp.ru поговорил с экспертом Высшей Школы управления здравоохранением Сеченовского Университета Артемом Гилем.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Артем Юрьевич, успех Объединенных Арабских Эмиратов кажется нереальным, 95% вакцинированных в стране. У них что, нет антипрививочников? И если, скажем, в ОАЭ привьется 100% населения, можно ли будет говорить, что страна победила ковид?

- В Эмиратах не пожалели средств на закупку вакцин. Кроме того, это страна, в которой есть безусловный авторитет медиков среди населения, доверием пользуются и религиозные лидеры, поддержавших вакцинацию, к их мнению прислушиваются. Так и набралось 95%.

Но, думаю, при вакцинации даже практически всего населения уместнее говорить не о победе над COVID, а о максимально возможном снижении риска тяжелых осложнений и смерти среди заболевающих людей. Ведь вирус мутирует и ревакцинации в долгосрочной перспективе будут необходимы постоянно. То есть это непрекращающаяся работа и расслабляться, глядя на почти 100% уровень вакцинации, не стоит вплоть до окончания пандемии.

- Еше одна страна – феномен,это Португалия (88% привитых, см. таблицу). Эксперты приписывают успех кампании местному лидеру, бывшему капитану подводной лодки, командующему ВМФ, вице-адмиралу Энрике Гувейя-э-Мело. Можно ли сказать, что от ковида страну спасла армейская организованность и выучка?

- Думаю, в Португалии скорее сыграл большую роль именно отдельный человек, военный по профессии, но не армейские структуры. Однако его усилия не были бы успешными без поддержки кампании по вакцинации со стороны самого населения, среди которого, в отличие от других стран, очень мало антипрививочников (антиваксеров) и скептиков вакцинации.

- А что не так с Сингапуром? Почему в стране с высокими показателями по вакцинации растет число заболевших и коэффициент смертности?

- Рост заболеваемости, думаю, связан с ослаблением противоэпидемических ограничений после того, как были достигнуты высокие показатели вакцинации. Но важно, что подавляющее большинство новых случаев заболевания протекает в легкой форме. И рост коэффициента смертности, вероятно, происходит из-за быстрого распространения Дельта варианта вируса среди небольшого числа оставшихся непривитых людей.

- Дальше в списке передовиков вакцинации Чили и Испания: какие можно выделить ключевые особенности прививочной кампании в этих странах? Чему нам у них поучиться?

- Среди многих факторов, стоящих за успехом Чили, ключевым я бы назвал своевременную поставку вакцин. Чили - это страна с развивающейся переходной экономикой, которая недавно достигла высокого уровня дохода на душу населения. Она, скажем так, слишком богатая, чтобы получать гуманитарную помощь в виде вакцин, и слишком бедная, чтобы разрабатывать собственные прививки. Одновременно с этим у Чили относительно небольшое население и большая географическая удаленность от стран-производителей вакцин, что делает эту страну мало интересной для крупных фармацевтических компаний. И вот, несмотря на все это, в Чили было создано Министерство науки, которое поспособствовало диалогу между научным сообществом и властями страны. Результатом этого диалога и стало то, что люди поняли, почему им обязательно нужно вакцинироваться.

Кроме этого, Министерство иностранных дел провело переговоры с международными фармацевтическими компаниями и выбрало стратегию заключать большое число контрактов с разными производителями. Поэтому Чили удалось завезти в страну разные вакцины с разным механизмом действия.

Кроме того, такая стратегия «не класть все яйца в одну корзину» позволила снизить риски с возможными задержками поставок препаратов. А еще Чили приняла самое активное участие в крупномасштабных клинических испытаниях вакцин CoronaVac и AstraZeneca, что также обеспечило бесперебойную поставку этих препаратов. Еще один «плюс», прочные торговые отношения страны с Китаем. Благодаря успешному опыту тестирования CoronaVac в Чили, у населения и властей возник высокий уровень доверия к этой вакцине, что способствовало массовой вакцинации.

А вот в Испании ключом к успеху стала сильная система общественного здравоохранения. Там выстроена государственная национальная служба здравоохранения, которая распространяется на всех граждан без страховых посредников. То есть находится в государственной собственности, хотя и является достаточно децентрализованной. В Испании учреждения общественного здравоохранения, социального обеспечения организовывали лишь в 1980-х годах, позже, чем в других странах Европы. И население воспринимает их как часть модернизации страны, и поэтому доверяет им. И еще в Испании очень мало антиваксеров и высокий дух солидарности. Старшее поколение все еще помнит диктатуру Франко, когда население не получало даже вакцину от полиомиелита, поэтому сегодня любая вакцинация расценивается населением как абсолютное благо.

Еще один фактор, в Испании 55% людей в возрасте от 25 до 29 лет все еще живут со своими родителями, что характерно для стран южной Европы, и многие молодые люди стремятся пройти вакцинацию, чтобы защитить своих старших родственников от вируса. В этом плане у испанцев россияне могли бы поучиться заботливому отношению к пожилым членам семьи и вакцинироваться если не для себя, то ради того, чтобы сохранить здоровье своих стариков.

- Почему замедлилась прививочная кампания в развитых странах – лидерах (Великобритания, США, Канада, Израиль, Германия)? Достигнут ли уже достаточный результат или здесь другие причины? Или это кажущаяся видимость?

- Да, в этих странах уже достигнуты одни из самых высоких уровней вакцинации в мире, вот темпы и снижены. Оставшаяся невакцинированная часть населения – это различные религиозные группы, а также рьяные антипрививочники, на которых не действуют никакие доводы. В условиях продолжающейся пандемии этим странам, как и всем другим, конечно, очень важно продолжать работу и с ними.

- Но вот в США и Великобритании уровень заболеваемости по-прежнему высокий...

- Страны с высоким уровнем вакцинации снимают противоэпидемические ограничения и поэтому мы видим рост заболеваемости. Однако посмотрите на смертность: она минимальна.

- Израиль при 70 % уровне вакцинации имеет низкие показатели заболеваемости и смертности. Можно ли сказать, что страна уже победила ковид?

- В Израиле у населения имеется высокое доверие к системе здравоохранения, считающейся одной из лучших в мире. Ковид, конечно, не побежден, и стране предстоит проделать большую работу по тому, чтобы ревакцинация была регулярной и массовой.

- Россия на этом фоне выглядит печально – высокий коэффициент смертности, рост заболеваемости, низкие показатели вакцинации. И это при том, что в стране разработано сразу несколько вакцин на разнообразных платформах. «Спутник» показал себя надежным препаратом и доступен повсеместно. Но народ не идет прививаться! Что нам делать, как затормозить ковид?

- Первой такой мерой могло бы быть разрешение использования зарубежных вакцин — это подтолкнуло бы часть населения, в особенности, активно выезжающих за рубеж, привиться. Часть людей, упорно не доверяющих отечественным вакцинам, также привилась бы вакцинами, одобренными в ЕС и США. Еще одним доводом было бы, если бы российские вакцины признала ВОЗ. В этом случае можно было бы убедить еще часть скептиков дойти до прививочных кабинетов. Думаю, это главные меры, которые бы сработали в пользу вакцинации сейчас.

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