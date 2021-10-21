В Турции по обвинению в шпионаже арестовали четверых россиян

Россиян обвиняют в политическом и военном шпионаже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции суд арестовал шесть иностранных граждан, которые были задержаны в начале октября 2021 года по подозрению в "политическом и военном шпионаже". Среди них четверо россиян, а также один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана.

Как сообщает газета Hurriyet, дело иностранцев было передано в Генпрокуратуру Стамбула. Если будет доказано, что они пытались совершить преступление, за политический и военный шпионаж им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

По данным издания, подозреваемые якобы собирались совершить вооруженную акцию против чеченских оппозиционеров в Турции и планировали получить оружие для этого.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд в шведском Гётеборге приговорил 47-летнего подданного королевства к трем годам тюремного заключения. Его обвиняли в шпионаже в пользу России. Имя мужчины не разглашается.