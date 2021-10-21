Великобритания ведет переговоры о поставке Украине ракет с высокой точностью наведения Brimstone

Подобные ракеты использовались британскими королевскими ВВС во время военных операций за рубежом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании и Украины ведут переговоры по вопросу продажи вооружений. Киев хочет закупить за рубежом, в частности, высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты класса "воздух-земля" Brimstone.

По данным газеты Times, подобными ракетами с высокой точностью наведения могут быть оснащены украинские самолеты. Стоимость самой ракеты не называется, однако, как пишет издание, ее установка на украинскую технику будет стоить около 138 тысяч долларов за каждую единицу.

Ранее ракеты Brimstone использовались британскими королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии. Они могут поражать как быстро движущиеся маневрирующие цели, - например, машины, - так и танки, бункеры, корабли.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву по обеспечению безопасности в Черноморском регионе. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин, который прибыл с официальным визитом в украинскую столицу.