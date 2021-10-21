Новая правящая коалиция Чехии заявила, что хочет пересмотреть отношения с Россией

8-9 октября в Чехии прошли парламентские выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая правящая коалиция Чехии представила свой проект с планами по ведению внешней политики. В нем, в частности, предусматривается ревизия отношений с Россией и Китаем.

8-9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила коалиция либеральных сил "Вместе". Как сообщил член рабочей группы по подготовке программы коалиции Мартин Дворжак, новое правительство планирует придерживаться принципов гражданского общества и соблюдения прав человека во внешней политике.

"В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР.", - приводит слова Дворжака РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице "находятся на точке замерзания", тем не менее полный отказ от отношений с Москвой был бы недальновидным. Такое мнение высказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.