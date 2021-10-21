В нерабочие дни в России продолжат работу системообразующие предприятия и продуктовый ретейл

Денис Мантуров отметил, что россиянам в этот период нужна возможность приобретать все товары первой необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объявленные президентом России Владимиром Путиным нерабочие дни не станут выходными для сотрудников системообразующих предприятий и продуктового ритейла, сообщает пресс-служба Минпромторга.

По словам руководителя ведомства Дениса Мантурова, с 30 октября по 7 ноября продолжат работу предприятия, задействованные в производстве препаратов против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других значимых товаров.

Министр промышленности и торговли РФ отметил, что необходимо обеспечить россиянам возможность приобретать все товары первой необходимости.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки.