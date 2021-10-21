В Роспотребнадзоре призвали родителей вакцинироваться, чтобы не заразить детей

В образовательных учреждениях соблюдают алгоритмы профилактики заболеваемости детей / Фото: iStock

Дети чаще всего инфицируются коронавирусом от родителей, рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В связи с этим он еще раз призвал взрослых проявить ответственность и пройти вакцинацию.

По словам Горелова, в образовательных учреждениях соблюдают алгоритмы профилактики заболеваемости, которые позволяют снизить риск заражения до минимального.

В их числе инфекционист назвал разведение потоков, перемены и походы в столовую в разное время, а также проветривание помещений и проведение термометрии.

Как ранее писал сайт kp.ru, старший научный сотрудник НИКИ детства Минздрава Московской области доцент кафедры детских болезней Наталья Колосова рассказала, что дети на первом году жизни и в подростковом возрасте наиболее подвержены коронавирусной инфекции.