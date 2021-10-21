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Здоровье21 октября 2021 10:13

ЕС продолжит регистрацию вакцины "Спутник V" в 2022 году

Экспертизу планируют провести после получения недостающих документов
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Регистрация российской вакцины "Спутник V" в ЕС едва ли завершится до конца 2021 года

Регистрация российской вакцины "Спутник V" в ЕС едва ли завершится до конца 2021 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе отложили до 2022 года в связи с отсутствием части необходимых данных, сообщает Reuters.

По данным издания, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начнет экспертизу "Спутника V" не раньше, чем в первом квартале 2022 года.

Источник подчеркнул, что регистрация российской вакцины в ЕС до конца 2021 года "сейчас совершенно не представляется возможной".

Как ранее писал сайт kp.ru, старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан допустила, что ВОЗ одобрит российскую вакцину от коронавирусной инфекции до конца текущего года.

Она уточнила, что сейчас есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими стороны. Однако Россия заверила, что они будут скоро подписаны. После этого должна быть запланирована инспекция, отметила Сваминатан.