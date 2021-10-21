Россиянин умер во время отдыха на юге Турции

Гражданин России умер во время отдыха на юге Турции Фото: Сергей ЕФИМОВ

Гражданин России погиб во время отдыха в Турции. Об этом сообщило генконсульство РФ в Анталье.

- 17 октября поздно вечером во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, 19 октября его тело было обнаружено в открытом море, — цитирует сообщение дипведомство ТАСС.

Прокуратура страны уведомила Россию о случившемся. Детали инцидента выясняются.

Как писал сайт kp.ru, четверых туристов из России обнаружили мертвыми в отеле албанского населенного пункта Керет в округе Кавая. Предварительной причиной смерти называют удушье. В полиции Албании в качестве основной версии смерти российских туристов называют отравление хлором. Позже в посольстве России в Тиране заявили, что данные некоторых СМИ о том, что российские туристы, погибшие в отеле в Албании, якобы находились в алкогольном или наркотическом опьянении, еще не подтверждены. Как сообщили в посольстве, в настоящее время проводится экспертиза, российские дипломаты контактируют с правоохранительными органами Албании.