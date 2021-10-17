В посольстве РФ заявили, что данные об алкогольном опьянении погибших в Албании туристов не подтверждены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данные некоторых СМИ о том, что российские туристы, погибшие в отеле в Албании, якобы находились в алкогольном или наркотическом опьянении, еще не подтверждены, заявили в посольстве России в Тиране.

«Никакие измышления, появившиеся в СМИ, по поводу состояния якобы наркотического или алкогольного опьянения, в котором находились погибшие, не имеют никакого подтверждения», – сказали ТАСС в диппредставительстве.

Как сообщили в посольстве, в настоящее время проводится экспертиза, российские дипломаты контактируют с правоохранительными органами Албании.

Как писал сайт kp.ru, четверых туристов из России обнаружили мертвыми в отеле албанского населенного пункта Керет в округе Кавая. Предварительной причиной смерти называют удушье.

Напомним, в полиции Албании в качестве основной версии смерти российских туристов называют отравление хлором.