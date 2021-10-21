Онищенко объяснил разницу между нерабочими днями в 2020 и 2021 году

Бывший главный санитарный врач попросил читателей воспринимать нерабочие дни, как выходные, но при этом строго соблюдать все ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием Lenta.ru рассказал, чем отличаются нерабочие дни в 2021 году от прошлогоднего режима самоизоляции. По его словам, разница как минимум в мягкости требований, а также в мерах поддержки, которые в этот раз будут оказаны властями.

"Локдауна как такого нет. Если вы помните, тогда запрещалось все. Сейчас даются выходные. Но не забывайте, что все производства, которые должны непрерывно работать, работают, все музеи, выставки - тоже. Только рестораны ограничили, и я надеюсь они будут это соблюдать. Во всяком случае посадку и QR-коды. Все меры, предложенные Голиковой, имеют финансовую поддержку, а самое главное будет оказана помощь малому и среднему бизнесу", - заявил он.

Онищенко попросил читателей воспринимать нерабочие дни, как выходные, но при этом строго соблюдать все ограничения.

"Это, прежде всего, маски, ограничения, гигиена как личная, так и в доме, ограничения в общении. Вспомните о лете, езжайте на дачу, там будете гулять, общаться с близкими, и риск будет гораздо ниже. И, конечно, пойдите и привейтесь", - добавил бывший главный санитарный врач.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок напрямую связывает инициативу о нерабочих днях с угрозой нехватки больничных коек.

"Оперативный штаб, который постоянно снабжает информацией правительство, всегда отчитывается о наличии свободных коек. Видимо, до последнего времени количество свободных коек в больницах было достаточным и не требовало введения жестких мер", - заявил он в беседе с "Известиями".