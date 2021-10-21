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Политика21 октября 2021 11:07

Лавров встретится с главой МИД Южной Кореи в Москве

Министры обсудят двусторонние отношения
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён посетит Россию 26-28 октября и встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

- Министр Чон на переговорах с министром Лавровым планирует широкий обмен мнениями, в том числе о двусторонних отношениях, проблемах на Корейском полуострове, продвижении реального сотрудничества, актуальных региональных и международных вопросах, — говорится в сообщении ведомства.

В марте 2021 года Чон Ый Ён заявил, что власти России и Южной Кореи приложат максимум усилий для скорейшего проведения визита в республику президента России Владимира Путина. Министр иностранных дел России рассказал, что во время встречи с южнокорейским коллегой обе стороны подтвердили настрой на дальнейшее расширение и активизацию контактов, в том числе и контактов глав обоих государств и правительств.