В России сформирован двухмесячный запас вакцины от коронавируса

Запас вакцин сформирован не менее, чем на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Текущего запаса вакцины от коронавируса в России хватит минимум на два месяца, и страна продолжает ее производить, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

"До конца 2021 года планируется произвести еще более 300 млн доз всех вакцин, - заявил глава ведомства Денис Мантуров. - Запас вакцин сформирован не менее, чем на два месяца".

Он уточнил, что в гражданский оборот введено уже 95 млн доз вакцины, в том числе "Спутника Лайт".

Как ранее писал сайт kp.ru, Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет.

В испытаниях примут участие 250 человек. Они пройдут на базе НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в Москве, государственном медицинском университете имени академика Вагнера и медико-санитарной части № 163 ФМБА в Новосибирской области.