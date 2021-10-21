Собянин подписал указ о введении в Москве нерабочих дней

Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

С 28 октября по 7 ноября 2021 года в Москве будут нерабочие дни. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Решение связано с неблагоприятной эпидемиолгической обстановкой с распространением коронавирускной инфекции.

"В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента РФ", - говорится на сайте главы столицы.

В эти дни торговые точки, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости, работать не будут.

Госуслуги продолжат функционировать в электронном виде, но центры "Мои документы" будут принимать посетителей только для регистрации актов гражданского состояния.

В детских садах и школах объявлены каникулы. Дежурные группы примут детей, родители которых продолжают работу. Вузы будут работать только в дистанционном режиме.

Для посещения театра или музея потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

Как ранее писал сайт kp.ru, нерабочие дни не станут выходными для сотрудников системообразующих предприятий и продуктового ритейла, уточнили в пресс-службе Минпромторга. В частности, продолжат функционировать предприятия, задействованные в производстве препаратов против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других значимых товаров.