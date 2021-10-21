Генетик допустил, что новый подвид коронавируса AY.4.2 способен вытеснить "дельту"

Подвид коронавируса AY.4.2 увеличивает свою частоту Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый подвид коронавируса AY.4.2, случаи заражения которым зафиксировали в России, имеет высокие шансы стать доминирующим штаммом, вытеснив "дельту" и другие разновидности COVID-19, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.

По его словам, мутации вирусов – это естественны процесс, при котором наиболее приспособленные к выживанию частицы вытесняют те, что менее приспособленные.

Так было с штаммом "дельта", который оказался более заразен, чем другие и поэтому быстро стал доминирующим в мире. Теперь же аналогичная ситуация может произойти с AY.4.2, считает Северинов.

"С этим новым подвидом ситуация кажется такая, что он, действительно, увеличивает вроде как свою частоту, а значит, вытесняет дельту. Это может ничего не означать, а может означать, что он более приспособлен, - констатировал генетик. - Под приспособленностью можно понимать все, что угодно, но скорее всего это просто заразность. Чем более заразен вирус, тем за единицу времени он заразит большее количество людей. Значит, его частота будет во времени увеличиваться относительно другого, менее заразного вируса".

Эксперт уточнил, что в дальнейшем появится еще много вариантов вируса, так как их мутации – это "абсолютно стандартный процесс".

Как ранее писал сайт kp.ru, единичные случаи нового подвида AY.4.2 штамма "дельта" коронавируса выявили в России, рассказал журналистам глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.