В Россию из Хорватии экстрадирован обвиняемый в мошенничестве

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Представители правоохранительных органов Хорватии передали российским коллегам Дмитрия Осинина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, - сообщила в четверг, 21 октября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, еще в июне 2019 года Осинин в составе группы лиц, обладая сведениями о возбужденном уголовном деле в отношении руководителей липецкой трубной компании, под предлогом освобождения их от уголовного преследования пытался завладеть денежными средствами в сумме более 200 млн рублей, а также частью имущества компании. Но сделать ему это не удалось по независящим от него причинам: было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

- В целях установления местонахождения злоумышленника он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Осинин задержан на территории Хорватии и экстрадиция состоялась, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.