В Евросоюзе отказались комментировать сроки возможной регистрации "Спутника V"

В Европе отказались комментировать сроки возможной регистрации "Спутника V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на сегодняшний день не может комментировать сроки возможной регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Такое заявление в четверг, 21 октября, на брифинге сделал глава департамента EMA по клиническим исследованиям и производству Фергус Свини.

«Что касается оценки вакцины "Спутник V", препарат проходит последовательную экспертизу. Мы продолжаем оценку и взаимодействие с компанией-производителем. На данном этапе мы не можем давать комментарии относительно сроков возможной регистрации и достигнутом прогрессе», - заявил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, решение о регистрации «Спутника V» в Европейском союзе отложили до следующего года, указав на отсутствие части необходимых данных. По данным источника, Европейское агентство лекарственных средств начнет экспертизу российской вакцины не раньше, чем в первом квартале 2022 года.