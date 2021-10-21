Японцы призвали расстрелять российские корабли

Японцы предложили расстреливать российские военные корабли. Фото: пресс-служба МВД.

Японцы бурно отреагировали на проход группы боевых кораблей, в которую входили российские и китайские суда, через международный Сунгарский пролив. Маневр выполнялся в ходе совместных учений «Морское взаимодействие-2021».

Самые характерные комментарии читателей японской газеты Асахи собрало РИА Новости.

«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь», - пишет пользователь под ником hag.

«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять», - предлагает ffn.

«Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару — это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», - выражает опасение MLB.

Совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие» прошли в Японском море с 14 по 17 октября, в нем участвовали военные корабли и авиация двух стран. Экипажи отрабатывали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение, артиллерийские стрельбы, поиск и блокирование подводной лодки условного противника. Эти учения проходят каждый год начиная с 2005. В 2020 был перерыв из-за пандемии.

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