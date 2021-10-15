Япония выразила России протест из-за поездки двух российских вице-премьеров на Курилы

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги Фото: REUTERS

Япония выразила России протест из-за поездки двух российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп. Об этом утром в пятницу, 14 октября, сообщил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги на пресс-конференции в Токио.

«Был выражен протест. Это неприемлемо и противоречит нашей последовательной позиции в отношении северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова – прим. ред)», - приводит его слова ТАСС.

Японский министр также подчеркнул, что во время телефонного разговора нового премьера Японии Фумио Кисиды и президента России Владимира Путина 7 октября собеседники «подтвердили намерение уверенно продолжать переговоры» по мирному договору.

Напомним, как писал сайт kp.ru, заместители главы российского правительства Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин прибыли на остров Итуруп, чтобы проверить, как исполняются поручения премьер-министра Михаила Мишустина. В преддверии этого визита в Токио по обыкновению выразили недовольство тем, что представители российского руководства посещают российские территории.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что подобные ультиматумы по поводу Курильских островов только отдаляют перспективу решения вопроса о мирном договоре.