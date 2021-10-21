Иммунолог предупредил об опасности ревакцинации от коронавируса чаще, чем через полгода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слишком частая ревакцинация может привести к обратному эффекту и вызвать иммунологический паралич. Об этом предупредила президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев, уточнив, что ревакцинироваться рекомендуется минимум через полгода после последней прививки.

Специалист объяснил, что ревакцинация необходима для того, чтобы клетки иммунной памяти, «которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов - главных защитников, все время были стимулированными», а также были готовы дать более быстрый ответ.

«[Ревакцинация] через шесть месяцев - минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками … - развивается иммунологический паралич», - приводит ТАСС слова эксперта.

Черешнев заявил, что «перебарщивать» с ревакцинацией не стоит. По его словам, это истощает иммунную систему, и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект, когда может развиться вторичный иммунодефицит.

Напомним, Минздрав РФ рекомендует проводить повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции через полгода после первичной вакцинации. Именно такой срок, по мнению эксперта, является оптимальным для начала повторной вакцинации. Ранее иммунолог объяснил россиянам, кому потребуется досрочная ревакцинация против коронавируса.