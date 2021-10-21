В Германии рассчитывают избрать нового канцлера ФРГ к 6 декабря 2021 Фото: REUTERS

Социал-демократическая партия Германии рассчитывает, что проект коалиционного соглашения с «Зелеными» и Свободной демократической партии будет готов к 10 ноября текущего года, а новый немецкий канцлер будет назначен к 6 декабря 2021 года. Такое заявление сделал генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль в четверг, 21 октября, когда три партии начинают коалиционные переговоры.

«Сегодня мы начинаем, со следующей среды начинают заседать рабочие группы, к 10 ноября они заканчиваются, к концу ноября у нас будет коалиционное соглашение. Цель - на неделе святого Николая (с 6 декабря) Олаф Шольц должен быть избран канцлером», - заявил генсек Социал-демократической партии.

Напомним, в прошедших 26 сентября выборах СДПГ заняла первое место, сместив сместих Христианско-демократический союз Германии, который доминировал в политике страны с 2005 года. Формирование немецкого правительства обычно занимает нескольких месяцев, а кандидатом в канцлеры от социал-демократов является Олаф Шольц.