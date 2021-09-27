Итоги голосования в бундестаг ФРГ: В Германии подсчитаны голоса почти со всех округов

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц Фото: REUTERS

К этому часу в Центризбиркоме Германии подсчитали голоса на выборах в Бундестаг почти со всех округов – обработаны бюллетени, поступавшие из региональных избирательных участков более, чем с 90% округов.

По данным ЦИК, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) увеличила отрыв от блока Христиаско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) до одного процента. По итогам предварительных подсчетов, СДПГ набирает 25,7% голосов избирателей, а ХДС/ХСС поддержали 24,7% граждан ФРГ, принявших участие в голосовании.

Замыкает тройку лидеров партия «Зеленые» с 14%, четвертое место занимает «Свободная демократическая партия» (11,5%), следом идет «Альтернатива для Германии» (10,7%), а «Левые» предварительно получают 4,6%. Партии, которым не удалось преодолеть пятипроцентный барьер, в общей сложности собрали 8,8% голосов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 сентября в Германии прошли парламентские выборы, в которых впервые за долгие годы не принимала участие Ангела Меркель. Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц уже получает поздравления с победой.