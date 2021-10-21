Генсек ООН заявил, что ядерная угроза находится на самом высоком уровне

Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

В мире началась новая гонка вооружений. Такое заявление в четверг, 21 октября, сделал генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, указав на то, что сегодня ядерная угроза находится на самом высоком уровне.

«Мы сталкиваемся с величайшей лавиной кризисов для поколения - мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений, а ядерная угроза достигла наивысшей точки за более, чем 40 лет», - заявил генсек организации в ходе заседании Совбеза ООН.

Как отметил Гутерриш, в прошлом году военные расходы в процентах от ВВП выросли больше всего с 2009 года и на сегодняшний день составляют примерно 2 триллиона долларов в год.

Напомним, ранее и. о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов призвал все ядерные державы помнить о важности сохранения мира и избежания ядерной войны. В ходне своего выступления в Первом комитете Генассамблеи ООН он также напомнил об ответственности всех ядерных держав за мир во всем мире. Кроме того, дипломат заявил, что Россия с пониманием относится ко всем странам, которые выступают за скорейшую ликвидацию ядерного вооружения, однако против того, чтобы делать это необдуманно.