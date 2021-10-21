Путин: глобальные цифровые платформы не могут узурпировать государственные функции

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попытки глобальных цифровых платформ узурпировать государственные функции не удаются, это эфемерность, как было в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

«Попытки глобальных цифровых платформ, при всем их могуществе, а оно, конечно, очевидно, мы это видели по внутриполитическим процессам в тех же Соединенных Штатах, но все-таки узурпировать политические или государственные функции им не удается», - заявил российский лидер, назвав все это эфемерными попытками.

Глава государства добавил, что в США хозяевам таких платформ при подобных попытках сразу же «указали на место», так же поступают и в Европе.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также заявил о грандиозных переменах, которые происходят в наше время. По его словам, мир в последние десятилетия переживает цивилизационный кризис