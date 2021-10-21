Путин заявил, что Россия должна строить социальное государство

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия должна строить социальное государство. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября, отметив, что дикий капитализм не работает.

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», - заявил российский лидер, отметив, что в рамках данной модели больше нет выхода из «клубка все более запутанных противоречий».

Как заявил глава государства, повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах мира, «неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющему неравенству».

«Мы должны строить социальное государство. Правда и в Европе, особенно в северной Европе давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Для нас это особенно важно, имея в виду разницу в доходах различных категорий граждан», - заявил российский лидер, подчеркнув, что данная проблема свойственна ведущим экономикам мира.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего выступления глава государства также заявил, Россия, как и все страны, ищет ответы на острые вопросы, однако обладает преимуществом исторического опыта.