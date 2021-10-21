Путин сравнил европейцев с волком из русской сказки из-за энергетической политики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Европейцы, если продолжат свою энергетическую политику, будут чувствовать себя как волк из сказки, опустивший хвост в прорубь. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

По словам российского лидера, смена политических циклов приводит к тому, что политики в Европейском союзе обманывают избирателей. Глава государства считает, что такой подход не приведет к хорошему исходу, и сравнил такую ситуацию с русской сказкой.

«Европейцы, если продолжат свою энергетическую политику, будут чувствовать себя как волк из сказки, опустивший хвост в прорубь», - сказал президент.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер в ходе своего выступления также заявил, что дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров, и это, по его словам, является рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно. Глава государства уточнил, что если, завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку по газопроводу «Северный поток – 2», то Россия на следующий день готова начать поставку 17,5 млрд кубов газа.