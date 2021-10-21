Путин назвал угрозой военное присутствие НАТО на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу для Москвы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 21 октября.

«Формальное членство [Украины] в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для Российской Федерации, и мы отдаем себе в этом отчет», - заявил российский лидер, комментируя вопрос о размещении военной инфраструктуры НАТО на Украине.

Как отметил Путин, глава Министерства обороны США своими заявлениями фактически открывает Украине двери в Североатлантический альянс.

Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ходе своего визита в Киев он подтвердит «непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», а также сообщил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

НАТО втихую уже строит базы на Украине. Сколько их и где они «спрятаны»

Военный обозреватель Виктор Баранец назвал 9 мест постоянного присутствия военных США и Британии на Украине (подробнее)