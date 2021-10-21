Иммунолог заявила, что остановить COVID-19 теперь помогут только 80% иммунного населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России растет статистика по коронавирусу. Показатель смертности уже несколько дней бьет все рекорды. Иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина объяснила, почему ситуация по заболеваемости ухудшилась.

- Тот штамм коронавируса, который мы наблюдаем сейчас, оказался более быстрым и более заразным. «Дельта» вытеснила все остальные, - говори врач сайту mk.ru.

Особенность данного типа вируса в том, что на первых порах он переносится легко, а потом сражает пациента наповал.

Ситуацию ухудшает во многом то, что вирус пошел по стране. И во многих регионах уровень медицины уступает столичной. А если говорить о сельской местности, то там люди оказались в сложной ситуации.

- Не секрет, что у нас есть места, где на пять сельских поселений один фельдшер. Одного человека еще могут госпитализировать с помощью санитарной авиации, но если тяжелых больных много, то это неразрешимая проблема, - рассуждает иммунолог.

Побороть коронавирус поможет иммунная прослойка. Раньше считалось, что должно быть не менее 60% населения, которые имеют антитела к болезни.

По мнению Топтыгиной, теперь эта цифра не сможет быть эффективной, показатель нужно увеличивать.

- Первоначальный расчет был сделан на основе наблюдений за уханьским штаммом, когда один больной заражал в среднем 2,5 человека. Тогда был сделан расчет, что нужно 60% иммунного населения. «Дельта» заражает прядка пяти человек, что требует уже 80% иммунного населения, - заключила эксперт.